Страна ЕС полностью запретила покупку и импорт СПГ из России

Лера Букина

С 1 января 2026 года в Эстонии вступит в силу полный запрет на покупку и импорт сжиженного природного газа из России. Такое решение приняло правительство страны, сообщает Majandus.

Страна ЕС полностью запретила покупку и импорт СПГ из России
© РИА Новости

До этого момента правительство страны позволяло импортировать российский сжиженный природный газ при условии, что он не используется для снабжения потребителей. Теперь, после вступления в силу поправки, запрет будет распространяться и на сжиженный газ, импортируемый вне системы распределения, отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Министр подчеркнул, что решение о полном запрете российского сжиженного природного газа (СПГ) было принято в ответ на военные действия России на территории Украины. Он также заявил, что в связи с поддержкой Москвы со стороны Минска будет введен аналогичный запрет в отношении Белоруссии.

Ранее заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа, заявил, что ЕС не сможет отказаться от нефти и газа российского происхождения, в ближайшее время это невозможно.

Сенатор напомнил, что Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Через «Турецкий поток» он поставляется и в другие страны. На Россию приходится более 17 % всего потребляемого в Европе СПГ.