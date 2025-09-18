Миллиарды долларов: Россия продолжает зарабатывать на странах ЕС

Несмотря на три с половиной года конфликта и почти два десятка санкционных пакетов, торговые связи между Россией и странами Евросоюза сохраняются. По данным Института немецкой экономики, в первом квартале 2025 года Евросоюз импортировал из России товаров на сумму 8,7 млрд евро, сообщает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

Как отмечается, в 2021 году за аналогичный период импорт составил 30,6 млрд евро, а в 2022 году достиг рекордных 63 млрд евро из-за резкого повышения цен на нефть и газ. Основные страны, не поддерживающие санкционную политику, — это Венгрия, Словакия, а также частично Франция и Испания.

Как и прежде, значительные средства направляются на приобретение газа: его закупки составили 4,4 миллиарда евро. Расходы на нефть, в свою очередь, сократились до 1,4 миллиарда евро, что на 93% меньше уровня, предшествовавшего началу войны. Среди наиболее востребованных товаров остаются удобрения (550 миллионов евро), сталь и железо (726 миллионов) и никель (261 миллион).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ускорить процесс отказа от импорта нефти и газа из России. В то же время, недавние опросы в Германии показывают, что значительное число граждан поддерживает полную остановку закупок российских энергоресурсов.

* издание признано Минюстом РФ иностранным агентом