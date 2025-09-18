Международные резервы России за неделю выросли на $6,6 млрд

Международные резервы РФ на 12 сентября 2025 года составили $705,1 млрд и обновили исторический максимум, увеличившись за неделю на $6,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 12 сентября 2025 года составили 705,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 6,6 млрд долларов США, или на 0,9%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По данным на 5 сентября, объем резервов составлял $698,5 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.