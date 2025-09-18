Трамп: пошлины позволят США привлечь более $17 трлн инвестиций в 2025 году

Американский президент Дональд Трамп полагает, что введенные им пошлины позволят привлечь в этому году в США инвестиции в размере более $17 трлн.

"В нашу страну инвестируют в этом году более $17 трлн. Это во много раз больше, чем у нас было в прошлом году", - сказал американский лидер на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в загородной резиденции главы британского правительства Чекерс.

"Мы никогда не видели таких инвестиций. Без пошлин у нас была бы лишь небольшая часть этого", - подчеркнул Трамп.

Он ранее выражал уверенность в том, что новые тарифы вынуждают бизнес переносить производственные мощности на территорию США.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.