Путин: Тарифы ЖКХ не должны завышаться на местах

На местах должны выдерживать заданные параметры роста тарифов ЖКХ, считает президент России Владимир Путин.

"Что касается уровня тарифов в системе ЖКХ - я с вами полностью согласен. На местах совершенно точно должны выдерживать заданные параметры. И здесь я обращаюсь ко всем лидерам фракций: работа, контроль со стороны депутатов на местах в высшей степени востребованы", - сказал Путин на на встрече с лидерами парламентских фракций, отвечая на слова председателя партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова.

Что касается идеи лидера ЛДПР Леонида Слуцкого рассмотреть возможность создания отдельного федерального ведомства по регулированию сферы жилищно-коммунального хозяйства, то Путин высказал опасение, что это увеличит количество чиновников.