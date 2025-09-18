Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа

Евросоюз рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне призыва главы США Дональда Трампа к прекращению закупок российских энергоносителей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, Брюссель планирует включить положения о поэтапном отказе от импорта СПГ российского происхождения в новый пакет санкций, который может быть представлен 19 сентября.

Собеседник агентства заметил, что ЕС также рассматривает вариант продвижения отказа от импорта российского СПГ с помощью поправки к масштабному плану REPowerEU, направленному на достижение энергонезависимости от России.

«С тех пор как мы представили план RePowerEU в 2022 году, мы говорили о том, что лучше отказаться от российской энергетики раньше, чем позже», — уточнила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

REPowerEU — это стратегический план Европейской комиссии, представленный в мае 2022 года, направленный на быстрое сокращение зависимости Европейского Союза от российских ископаемых видов топлива.