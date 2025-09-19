Поставки нефтепродуктов из России резко сократились

По итогам первой половины сентября морской экспорт российских нефтепродуктов сократился на 18 процентов в годовом выражении, до 3,3 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает «Коммерсантъ».

Максимальное снижение поставок аналитики заметили в период с 11 по 15 сентября, когда беспилотники атаковали порт Приморск, что привело к нескольким пожарам. По этому направлению российские поставщики отправляют значительные объемы дизельного топлива.

На экспорт влияет не только повреждение портовой инфраструктуры, но и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), также связанные с ударами дронов. Источник издания указал, что с 1 по 16 сентября переработка сырья опустилась до 4,96 миллиона баррелей в сутки, а далее — до 4,75 миллиона. В последний раз объемы нефтепереработки в России опускались ниже пяти миллионов баррелей в апреле 2022 года.

На фоне снижения экспорта пошли вниз спрос на тоннаж и ставки фрахта. На минувшей неделе стоимость перевозки светлых нефтепродуктов сократилась на большинстве маршрутов на 3,3-4,7 процента, а темных — на 3,3-5,2 процента.

Партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков считает, что снижение цен на фрахт лишь частично компенсирует поставщикам сокращение объемов. Однако эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова напоминает, что стоимость дизельного топлива на Петербургской бирже в последние недели быстро растет, подбираясь к историческим максимумам.

Накануне, 18 сентября, дизтопливо подорожало до 69 595 рублей за тонну, что стало наибольшим результатом за последние два года. С начала осени его биржевая стоимость выросла на 9 тысяч рублей.