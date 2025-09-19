В Минфине спрогнозировали ключевую ставку на будущий год

Минфин при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год исходит из того, что ключевая ставка будет в диапазоне 12–13%.

Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Известиям».

«Мы ориентируемся на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики», в котором присутствует несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным», — заявил он.

Министр уточнил, что заложенный диапазон является промежуточным значением, учитывающим текущие макроэкономические прогнозы регулятора. Ранее Силуанов заявил, что федеральный бюджет России на период с 2026 по 2028 год должен способствовать смягчению денежно-кредитной политики. В ходе выступления на Московском финансовом форуме он отметил, что в стране продолжается период планового охлаждения экономики.