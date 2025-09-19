Экономист прокомментировал спор Силуанова и Набиуллиной

Министерство финансов РФ беспокоит «мода» среди компаний покрывать собственные убытки за счет бюджета вместо того, чтобы заниматься повышением эффективности и конкурентоспособности.

Об этом сказал накануне глава ведомства Антон Силуанов.

«Что у нас получается? Деньги большие выделяем нередко в неэффективные производства. НИОКРы осваиваются, техника покупается, где результат? Результата нет. Получается, помогаем разгильдяям, а не помогаем эффективным», — заявил министр. «Может, они эффективные, потому что вы им не помогаете?» — ответила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе со «Свободной Прессой» пояснил: некий спор между представителями финансового блока произошел, прежде всего, потому, что бюджетный кредит и бюджетное финансирование не всегда идут на развитие. Рыночная среда и государственное управление бизнесом — две разные вещи, которые совмещать достаточно сложно.

«Бюджет не должен выдавать кредитов. Бизнес должен брать их под процент в банке. Но ЦБ задрал ставку и опускать не особо стремится. При этом есть стратегически важные предприятия, которым по-хорошему надо давать длинные инфраструктурные кредиты под 7%. А при такой ставке это невозможно. И получается, что бюджет должен брать на себя функции Центробанка. Выходит у них не всегда правильно, иногда ошибаются», — отметил собеседник издания.

Экономист обратил внимание на большое количество «не вполне удачных» начинаний, например, в области импортозамещения. Успехи с 2022 года здесь есть, но они крайне незначительные. И подобные не самые эффективные направления деятельности имеют место быть — те же инновации. Фактически, речь о том, что в условиях высокой ключевой ставки рыночные механизмы выбора эффективных проектов просто не работают, заключил Зубец.

Ранее Набиуллина говорила, что путать рецессию с замедлением экономики нельзя.