Фон дер Ляйен сделала заявление по замороженным активам России

Европейская комиссия в рамках 19-го пакета санкций предложила использовать российский активы для обеспечения кредитов Украине.

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над новым решением для финансирования усилий Украины по обороне на основе замороженных российских активов», — говорится в заявлении фон дер Ляйен на сайте ЕК.

По её словам, используя средства, связанные с российскими активами, Европа сможет предоставить Киеву кредит.

«Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Евросоюз о последствиях использования российских активов.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что передача российских замороженных активов Украине нанесёт вред всей мировой экономике.