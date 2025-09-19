Фон дер Ляйен сделала заявление по замороженным активам России

ЕК предложила использовать активы России для обеспечения кредитов Украине
Европейская комиссия в рамках 19-го пакета санкций предложила использовать российский активы для обеспечения кредитов Украине.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы работаем над новым решением для финансирования усилий Украины по обороне на основе замороженных российских активов», — говорится в заявлении фон дер Ляйен на сайте ЕК.
По её словам, используя средства, связанные с российскими активами, Европа сможет предоставить Киеву кредит.
«Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации», — добавила фон дер Ляйен.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Евросоюз о последствиях использования российских активов.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что передача российских замороженных активов Украине нанесёт вред всей мировой экономике.