Евросоюз обновил рекорд по импорту российского СПГ

Под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз обновляет максимум по закупкам сжиженного природного газа (СПГ).

Евросоюз обновил рекорд по импорту российского СПГ
Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Брайан Макдональд.

«ЕС: «Мы освобождаемся от российского газа!» Также Евросоюз устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. «Северный поток» может быть взорван, но корабли все еще пришвартованы, резервуары заполнены, а энергия продолжает течь», — написал он.

По информации Евростата, в I полугодии нынешнего года Европейский союз закупил трубопроводный газ из РФ на €2,9 млрд, а СПГ — на €4,5 млрд. против €3,5 млрд годом ранее.

15 сентября спикер Еврокомиссии Паула Пиньо говорила, что Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп.

Так она отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.