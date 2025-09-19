Озвучены три возможных сценария для курса рубля

Если новостной фон не будет подвержен значительным колебаниям, валютный курс может стабилизироваться в пределах 92–102 рублей за доллар США. Об этом 19 сентября сообщил генеральный директор компании «ЕЮС» Андрей Голощапов, представив три возможных сценария для российской валюты, передает агентство «Прайм».

Если власти примут решительные экономические меры, курс рубля может стабилизироваться на уровне 85–95 рублей за доллар, считает эксперт. Вероятность оптимистичного сценария оценивается в 15%, отметил эксперт.

Как сообщил Голощапов, существует вероятность до 25%, что рубль может упасть до 105 за доллар. Такой негативный сценарий может реализоваться, в частности, из-за снижения цен на нефть. Наиболее вероятный исход, по мнению эксперта, предполагает, что курс рубля стабилизируется в диапазоне от 92 до 102 за доллар. Данный сценарий он называет реалистичным.

«Скорее всего, в октябре стоит ждать медленного движения рубля в сторону ослабления в диапазоне 95–105 рублей за доллар и выше. Очередные ценовые пики могут происходить под влиянием внешней конъюнктуры рынка, хотя Банк России максимально будет сдерживать падение рубля», — подчеркнул финансист.

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 19 сентября, на уровне 83,1725 рубля, евро — 98,9773 рубля, юаня — 11,6661 рубля.