Счетная палата обнаружила резкое превышение дефицита бюджета

По итогам первого полугодия 2025 года дефицит федерального бюджета составляет 4,751 триллиона рублей, или 2,1 процента ВВП, что почти на триллион рублей выше, чем уровень, который ожидается по итогам года. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты России.

В июне после пересмотра параметров бюджета ожидаемый дефицит вырос в три раза — до 3,792 триллиона рублей. Таким образом, чтобы уложиться в него, за второе полугодие Минфин должен зафиксировать существенный профицит.

Аудиторы отмечают, что за отчетный период ведомство заняло на внутреннем рынке 2,207 триллиона рублей, а погасило по прошлым заимствованиям 450,6 миллиарда. Другие источники внутреннего финансирования составили 1,116 триллиона рублей, а внешнего — 64,5 миллиарда.

Общий объем доходов бюджета достиг 16,53 триллиона рублей (42 процента от годового плана), а ненефтегазовых — 12 194 триллиона (40,4 процента).

В комментарии Минфина, приложенном к материалам Счетной палаты, уточняется, что ведомство оценивает доходы за первое полугодие в 17,6 триллиона рублей (45,7 процента прогноза), поскольку учитывает в общем объеме платежи, поступившие на единый налоговый счет (ЕНС) 1 июля.

Ранее финансовое ведомство сообщило, что дефицит федерального бюджета по итогам первых восьми месяцев достиг 4 193 миллиарда рублей. Улучшить результат по сравнению с предыдущим месяцем удалось за счет дивидендов госкомпаний. Вместе с тем по итогам показатель может оказаться выше текущего значения, на что намекали как президент Владимир Путин, так и глава Минфина Антон Силуанов, анонсировавший рост госдолга.

Эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН полагают, что к концу года дефицит консолидированного бюджета (учитывает региональные бюджеты, но не внебюджетные фонды) достигнет 5,3 триллиона рублей. Однако для этого расходы необходимо снизить на 4,4 триллиона от запланированного уровня.