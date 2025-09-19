Почему США пытаются заставить ЕС ввести санкции против Индии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему США пытаются заставить Европейский союз (ЕС) ввести санкции против Индии и Китая.

© Газета.Ru

Эксперт напомнил, что Вашингтон поднял тарифы на индийский импорт, объясняя это тем, что Дели импортирует российскую нефть, однако Индия не отказалась от закупок.

«И что Трампу теперь? Назад вроде не подашь. Иначе это будет очень опасный прецедент: все увидят, что можно не выполнять санкции и еще и давить на Соединенные Штаты — и те отыграют назад. И поэтому он хочет как-то Индию, видимо, додавить. И европейцев призывает: вы тоже введите импортные пошлины», — сказал Юшков.

Как сообщает агентство Reuters, министерство финансов США призвало страны ЕС и участников «Большой семерки» (G7) ввести «существенные пошлины» в отношении КНР и Индии с целью принуждения их к прекращению закупок российской нефти до завершения конфликта на Украине.

В феврале 2025 года были запущены переговоры по торговому соглашению между Индией и США. Однако с того времени страны не достигли компромисса. Трамп отказался заключать с Индией сделку, пока она не откажется от российской нефти. Нью-Дели в ответ не стало снижать импорт углеводородов из РФ. После этого власти Соединенных Штатов резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны до 50% от таможенной стоимости.