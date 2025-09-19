Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или, как максимум, к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.