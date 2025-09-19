В Раде описали экономическую ситуацию словами «денег нет ни на что»

Иностранные партнеры Украины финансируют все, кроме безопасности и обороны.

Такое заявление сделал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает «Новости.live» в Telegram-канале.

«Держава государство и общество должны перераспределять средства таким образом, чтобы обеспечить (...) относительный комфорт в прифронтовых регионах (...) У нас, я не хочу вас шокировать, но денег нет ни на что», — описал он экономическую ситуацию в стране.

Гетманцев также отметил, что приоритетом страны является финансирование программ в прифронтовых регионах, так как это напрямую связано с национальной безопасностью.

Как отмечают аналитики, самостоятельно покрыть потребности в финансах Украина сейчас не может и повышение налогов помочь ей в этом не способно. Даже с учетом указанных зарубежных поступлений власти вынуждены латать дыру в госбюджете, достигавшую, по данным на июль 2025 года, почти 10 миллиардов долларов