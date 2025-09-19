ЕК предложила ввести полный запрет на сделки с Роснефтью

Еврокомиссия выступила с инициативой полностью запретить все виды транзакций с российскими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть».

Согласно заявлению председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, мера предлагается в рамках 19-го санкционного пакета против России, передает ТАСС. Она подчеркнула, что эти крупнейшие энергетические торговые компании попадут под полный запрет на транзакции.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

Напомним, Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и «теневого флота».