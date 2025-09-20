Экспорт пива из Китая в Россию побил рекорд

Китай в августе увеличил экспорт пива в Россию до рекордных $6,7 млн; показатель достиг исторического максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию таможни КНР.

© Газета.Ru

Отмечается, что объем поставок растет третий месяц подряд. За август импорт вырос в 1,5 раза в месячном выражении и в 2,1 раза в годовом. Китай за месяц поставил России 7,2 млн литров пива против 3,4 млн в прошлом году. Всего за период с января по август РФ приобрела у КНР 32,2 млн литров на $29,3 млн, что в 1,6 раза превышает показатели 2024 года.

Москва вышла на первое место по закупкам китайского пива, обойдя Гонконг и Австралию.

В июле аналитики компании BarthHaas сообщили, что Россия впервые вышла на пятое место в мировом рейтинге производителей пива, сместив Германию. Согласно исследованию, производство в РФ выросло на 9% (до 9,1 млрд литров), а в ФРГ снизилось на 1% (до 8,4 млрд литров).