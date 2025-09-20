Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что теперь уровень ключевой ставки Банка России является решающим фактором для курса валют. В доказательство он привел резкое ослабление рубля в начале сентября, когда большинство участников рынка были уверены, что ставка скоро будет снижена сразу на 2%. А после того, как Центробанк принял более сдержанное решение и снизил ставку только на 1%, рубль, наоборот, быстро укрепился.

Дело не только в настроениях на бирже, указал Алексей Моисеев, но и в том, что ключевая ставка определяет действия крупнейших экспортеров по продаже валютной выручки. Когда брать рублевые кредиты из-за высокой ставки слишком дорого, они предпочитают продать валютную выручку. Сейчас ключевая ставка - 17% годовых, Центробанк постепенно снижал ее с рекордных 21%, начиная с июня.

Хотя у Центробанка стало больше власти над курсом рубля, глава регулятора Эльвира Набиуллина призвала не ждать, что ЦБ станет "подкручивать" его в ту или иную сторону. Она подчеркнула, что для предсказуемого валютного курса требуется устойчиво низкая инфляция.

"Когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок - это рынок. И на нем действуют рыночные законы", - отметила она.

Оптимистично настроенный главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев считает, что ключевая ставка опустится до 13% уже к концу 2025 года, то есть быстрее, чем предполагает текущая версия прогноза самого Центробанка. Инфляция, по его расчетам, в декабре замедлится до 5,4%. Обвала рубля аналитик при этом не ждет: по его мнению, средний курс доллара в 2025 году составит около 84 рублей, а до конца года возможны колебания в диапазоне от 82 до 87 рублей. Его надежды на снижение ставки при умеренном ослаблении рубля разделяют и многие другие участники рынка.

В академической среде придерживаются более консервативных прогнозов. Так, доцент Финансового университета Петр Щербаченко полагает, что к концу 2025 года ключевая ставка, скорее всего, не опустится ниже 15%, а ждать значений около 12% следует не раньше лета. "Рост инфляции может привести к тому, что мы увидим и более высокие значения ключевой ставки", - допускает он.

В текущих непростых условиях поддерживать значение ключевой ставки, значительно превышающей текущие показатели инфляции, необходимо, говорят в Банке России.

"Можно сказать, что высокая ключевая ставка сейчас - это жаропонижающая таблетка для температурящей экономики. Горько, но необходимо. Высокие ставки позволяют охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения", - пояснили в пресс-службе Центробанка.

Когда экономика перегрета, как сейчас, низкие ставки - это "не панацея, а тушение пожара бензином", добавили в ЦБ.

"Ведь рост производства зависит не от количества денег, а от ресурсов и их производительности - это труд, капитал и технологии. Сейчас основное ограничение - это дефицит кадров. Поэтому даже если залить экономику дешевыми деньгами, это не решит проблему. Компании, получив деньги, еще яростнее будут конкурировать друг с другом за ограниченные ресурсы, производство при этом не вырастет, а вот инфляция еще больше ускорится", - опасаются в Банке России.

Снижать ставку так быстро, как хотелось бы участникам рынка, ЦБ могут помешать не только разочаровывающие данные по инфляции, но и новые параметры бюджета, над которыми завершает работу Минфин, а также высокие инфляционные ожидания.

"Сдерживает торможение инфляции и требует от нас осторожности при движении ставки вниз, к сожалению, то, что и у граждан, и у бизнеса по-прежнему недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели 4% через год-два. Для того, чтобы мы могли снижать ставку, необходимо, чтобы эта уверенность возросла", - заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Несмотря на заметное снижение инфляционных ожиданий россиян в сентябре до 12,6% после 13,5% в августе и 13% в июле, они остаются на высоком уровне, пояснил "Российской газете" Алексей Заботкин. "Инфляционные ожидания в 12,6% - по-прежнему высокие", - сказал он. Во многом из-за этого дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ в октябре и декабре не предопределено, добавил Заботкин.

Что касается вероятных сюрпризов со стороны бюджета, то их в Центробанке комментировать отказываются, пока не увидят подготовленные Минфином документы. После этого у аналитиков ЦБ будет три недели, чтобы подготовить обновленные версии среднесрочного прогноза и "Основных направлений денежно-кредитной политики".

Не исключено, что прогноз ЦБ будет пересмотрен в сторону ужесточения. "По факту бюджетный импульс будет меньше, чем был в прошлом году, но не настолько меньше, насколько это планировалось в начале 2025 года", - предупредил Алексей Заботкин.

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы поступит в Комитет Госдумы по бюджету и налогам РФ 29 сентября, уточнил дату экономист Станислав Письменный.

"Сейчас еще рано делать выводы о его основных показателях, однако судя по высказыванию замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, бюджет страны на 2026 год будет "военным". Так что, скорее всего, увеличатся расходы бюджета на ВПК. На текущий момент расходы на оборону составляют 13,5 трлн рублей, что составляет 6,3% ВВП или 32,5% от всех расходов федерального бюджета", - говорит эксперт.

Плановый дефицит бюджета по итогам 2025 года составляет 3,8 трлн рублей или 1,7% от ВВП, но согласно новым данным Счетной палаты, по первому полугодию он уже достиг 2,1% или 4,75 трлн рублей.

"Возникают сомнения, за счет каких источников бюджет сможет нарастить свои доходы, с учетом роста расходной части опережающими темпами, и стагнации нефтегазовых доходов (снижение на 20% год к году) на фоне санкционного давления, и текущей рублевой цены за баррель нефти", - отметил Письменный.

Финансист допускает, что дефицит бюджета на 2026 год может вырасти вплоть до уровня в 3% от ВВП, что потребует дополнительных заимствований со стороны Минфина. Вместе с тем, обслуживание долга, скорее всего, станет дешевле при дальнейшем снижении ключевой ставки. Это в совокупности с ростом доходной части бюджета за счет роста налоговых поступлений может позитивно отразиться на бюджетном дефиците, заключил Станислав Письменный.