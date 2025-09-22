Золото обновило исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года достигла нового рекорда на бирже Comex, превысив 3750 долларов.

Стоимость золота на бирже Comex достигла рекордных значений, передает ТАСС.

Согласно данным торгов, цена декабрьских фьючерсов на золото впервые превысила отметку 3750 долларов за тройскую унцию.

На .44 по московскому времени цена составляла 3751,4 доллара за тройскую унцию, что на 0,54% выше уровня предыдущих торгов. Спустя еще пять минут котировки ускорили рост, достигнув 3753,4 доллара, увеличение составило 0,6%.

Эксперты связывают повышение стоимости золота с геополитической нестабильностью и стремлением инвесторов к «безопасным гаваням». Рост котировок фиксируется на фоне общей волатильности мировых рынков.

Отметим, что в понедельник стоимость серебра на бирже Comex превысила 44 доллара впервые с 2011 года.

На прошлой неделе цена золота обновила максимум после решения Федеральной резервной системы о понижении учетной ставки.