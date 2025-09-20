ФТС: пенсионные гарантии для таможенников России и Южной Осетии будут равными

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Пенсионное обеспечение сотрудников таможенной службы России и Южной Осетии будет на паритетной основе. Соответствующее соглашение службы обеих стран планируют подписать до конца года. Об этом сообщила заместитель руководителя ФТС России Татьяна Меркушова.

"Сейчас обе таможенные службы завершили мероприятия по согласованию документов, мы надеемся до конца этого года выйти на подписание данного соглашения. Таким образом, пенсионное обеспечение будет у сотрудников как в России, так и в Южной Осетии. Допустим, если сотрудник таможенной службы Южной Осетии после того, как уже вышел на пенсию, переехал в Россию, то по российскому законодательству он также будет получать пенсию за весь тот срок службы, который он уже имеет в Южной Осетии", - сказала Меркушова в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

Как рассказала спикер, мера будет действовать и в обратную сторону. "Все на паритетной основе. С должным уважением и к одному и другому государству, и к людям, работающим в таможенной службе обеих стран", - добавила Меркушова.

По ее словам, такая мера предпринимается не только для поддержания действующих сотрудников, но и для повышения престижа профессии среди молодых специалистов. "Мы надеемся, что это будет более привлекательно и для молодежи. <…> В данный момент у нас в Российской таможенной академии обучаются 14 студентов [из Южной Осетии], 5 из них поступили в этом году. Мы фиксируем интерес молодежи к таможенной службе и надеемся, что наши усилия по социальному развитию службы не будут малоэффективными и наоборот позволят привлечь людей", - отметила заместитель руководителя ФТС России.

Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в мероприятии принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, делегация Абхазии, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

