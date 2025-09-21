Россияне начали отказываться от маринованного мяса для шашлыка

Розничные продажи мяса для шашлыка в России в период высокого летнего сезона сократились на 11,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитической компании «Нильсен».

Издание отмечает, что причинами стали «относительно холодное лето» и рационализация потребления: граждане начали покупать сырое мясо, а не маринованное.

«В мае—августе 2025 года розничные продажи мяса для шашлыка в натуральном выражении снизились на 11,3%», — сказано в заметке.

Число покупок сопутствующих товаров также снизилось на 2–15%.

Аналитики «Платформы ОФД» в июне—августе 2025 года отметили сокращение продаж шашлыка на 5% год к году, шампуров и угля — на 6%, розжига — на 2%, мангалов — сразу на 15%.

Стоимость всех позиций при этом выросла. В среднем шашлычный набор этим летом обходился в 3,4 тыс. рублей. Это на 10% больше, чем в 2024 году.

Снижение интереса к шашлыкам наблюдается на фоне растущего спроса на сырое мясо. Наиболее востребованы в России сейчас курица и свинина.