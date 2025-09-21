Выстрел сразу в обе ноги: экспорт Германии стремительно дряхлеет

Немецкая экономика, долгие годы гордо носившая титул мирового экспортного чемпиона, демонстрирует тревожные признаки одышки и системного ослабления. Об этом пишет немецкая Junge Welt (статью перевели ИноСМИ). Бренд «Made in Germany», синоним качества и надежности, все чаще проигрывает в глобальной конкурентной борьбе. Данные Федерального статистического ведомства Германии за первые семь месяцев 2025 года рисуют неутешительную картину: экспортный профицит страны сократился на рекордные 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив лишь 32,7 миллиарда евро. Это падение является не случайным сбоем, а симптомом глубоких структурных проблем, сочетающих внешние геоэкономические вызовы и внутренние политические просчеты.

Одной из ключевых причин спада стало ухудшение торговых отношений с двумя крупнейшими партнерами — США и Китаем. Экспорт в США, главный рынок сбыта для немецких товаров, снизился на 5,3%, в то время как импорт американской продукции, напротив, вырос. Это привело к сокращению традиционно положительного сальдо в торговле с союзником по НАТО. Еще более драматичная ситуация сложилась с Китаем, где у Германии фиксируется огромный и растущий дефицит, достигший 47,7 миллиарда евро. Стремительное падение спроса на немецкую продукцию в Поднебесной является прямым индикатором потери конкурентоспособности. Однако кризис не ограничивается лишь двумя гигантами; негативные тенденции наблюдаются и в торговле с Мексикой, Италией, Канадой, а также со странами-производителями вроде Вьетнама, Венгрии и Чехии, куда немецкие компании ранее переносили свои производства.

Как отмечают эксперты, в частности Себастьян Дуллиен из Института макроэкономики и исследований конъюнктуры (IMK), на немецкую экономику давит комбинация агрессивной промышленной политики США и Китая, направленной на укрепление собственного производства и снижение импортной зависимости. Американские защитные пошлины и растущее качество китайских товаров действительно создают серьезные внешние барьеры. Но винить лишь внешние факторы — значит игнорировать внутреннюю природу кризиса. Все больше аналитиков сходится во мнении, что главным тормозом для немецкого экспорта стал затяжной энергетический кризис внутри страны, который является прямым следствием недальновидной политики правительства.

Исследование Немецкого федерального банка, опубликованное в июле, подтверждает, что потеря доли на мировом рынке является устойчивым трендом с 2017 года, резко ускорившимся после 2021 года. Высокие цены на энергоносители делают продукцию энергоемких отраслей — автомобилестроения, машиностроения и химической промышленности — неконкурентоспособной по стоимости. Таким образом, нынешнее правительство ФРГ пожинает плоды прошлых ошибок, а стратегические просчеты в энергетической политике, усугубленные геополитической обстановкой, окончательно подорвали фундамент, на котором десятилетиями держалось немецкое экономическое чудо. В результате бывший экспортный чемпион не просто споткнулся, а стремительно теряет дыхание в гонке, где его соперники становятся все сильнее и быстрее.