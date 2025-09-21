Макрон высказался о прекращении поставок российских энергоресурсов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны продолжают сокращать зависимость от российских энергоносителей и намерены полностью прекратить их закупки.

© Московский Комсомолец

В интервью CBS News его попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что Европа до сих пор получает нефть и газ из России. Макрон согласился с этим, подчеркнув, что ситуация меняется.