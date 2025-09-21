Премьер Индии призвал население отказаться от зарубежных товаров

На фоне растущей напряженности в торговых отношениях с США премьер Индии Нарендра Моди призвал жителей страны отказаться от иностранных товаров, пишет The India Today.

© Газета.Ru

Лидер признал, что многие товары, которые индийцы используют каждый день, сделаны за границей. Однако граждане страны даже не знают об этом.

«Нам нужно отказаться от них... То, что нужно нации, должно производиться в самой Индии», — заявил премьер-министр и подчеркнул, что на самодостаточности Индии основано ее процветание.

С 27 августа в США начали действовать 50%-ные пошлины на ряд индийских товаров. Мера была введена администрацией Дональда Трампа в ответ на отказ Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Под тарифы попали одежда, ювелирные изделия, обувь и мебель, однако исключения сделали для топлива, фармацевтики и металлов. Стороны пытались прийти к соглашению, но переговоры провалились, а Моди четыре раза проигнорировал звонки американского президента Дональда Трампа.