«Это начало хаоса»: Макрон сделал заявление по российским активам

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Запад не может конфисковать замороженные суверенные активы России, не нарушив при этом международное право.

© Московский Комсомолец

В интервью телеканалу CBS News он предупредил, что такой шаг может привести к «полному хаосу».

«Что касается замороженных активов, то мы все очень привязаны к соблюдению международных правил. Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации», — заявил Макрон, комментируя этот вопрос.

По его словам, соблюдение закона в данном случае — это «вопрос доверия», и западные страны должны его уважать, чтобы сохранить стабильность мирового порядка.

Макрон высказался о прекращении поставок российских энергоресурсов

Французский лидер прямо предупредил, что нарушение этого фундаментального принципа может обернуться «началом полного хаоса».