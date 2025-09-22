Цена золота на Comex продолжает обновлять рекорды

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) вновь установила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 775 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 20:09 мск, цена на драгметалл составляла $3 775,5 за тройскую унцию (+1,51%). К 20:19 мск стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $3 774,7 за тройскую унцию (+1,49%).

Утром 22 сентября стоимость фьючерса на золото на бирже Comex установила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 750 за тройскую унцию. Также утром стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на Comex превысила $44 за тройскую унцию впервые с 22 августа 2011 года.