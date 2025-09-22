Российский посол в Брюсселе Денис Гончар сообщил, что за период с января по сентябрь Бельгия закупила у Российской Федерации 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на общую сумму 1,4 миллиарда евро.

© runews24.ru

Дипломат констатировал увеличение объемов импорта, отметив, что в июне закупки выросли на 12% по сравнению с показателями мая.

Посол также выразил опасения, что, несмотря на взаимовыгодный характер торговли, она может быть прекращена под давлением Европейского союза, что, по его мнению, негативно отразится на благосостоянии бельгийских граждан, пишет oilcapital.ru.

Бельгия наряду с Францией и Испанией входит в число крупнейших европейских импортеров российского СПГ. Важно отметить, что Брюссель, являющийся столицей ЕС, в основном получает электроэнергию от газовых электростанций. В городе не развита система централизованного отопления, и жители используют электрические приборы для обогрева своих домов.

В данной ситуации поставки относительно недорогого российского СПГ позволяют Бельгии поддерживать цены на электроэнергию на приемлемом для населения уровне.

Вопрос зависимости стран коллективного Запада от российских энергоносителей поднимается не в первый раз. Ранее постоянный представитель США при НАТО Уитакер заявил, что союзники Белого дома не вправе ожидать от Трампа и его команды усиления давления на Москву, пока сами продолжают импортировать российскую нефть. При этом и сами Штаты не в состоянии отказаться от поставок обогащённого урана из РФ.