Американский рынок СПГ рискует стать жертвой собственного успеха

К 2030 году мировые мощности по производству СПГ вырастут на 60%, половина прироста придется на США. Ожидается избыточное предложение на мировом рынке, что может снизить цены, но повысит их в США из-за роста спроса на электроэнергию и замедления внедрения возобновляемых источников, сообщает Thomson Reuters.

Это может поставить под удар американскую СПГ-индустрию и снизить ее конкурентоспособность. США, благодаря сланцевому газу, стали крупнейшим экспортером СПГ, и министр энергетики Крис Райт предсказывает, что СПГ превзойдет нефть, говорится в материале.

Как отмечается, администрация Трампа продвигает американский СПГ для сокращения торгового дефицита и снижения зависимости Европы от российских энергоносителей. Однако быстрый рост мощностей в США может вызвать избыток предложения, сравнимый с ростом добычи сланцевой нефти в прошлом десятилетии, что приведет к снижению мировых цен на газ, особенно в Азии и Европе.

В США внутренние цены на газ могут вырасти из-за увеличения спроса на электроэнергию, связанного с развитием ИИ. Налоговый законопроект Трампа отменил льготы на низкоуглеродную энергетику, что снизило прогнозы по солнечной энергетике на 35% к 2030 году, но объем ветряной энергетики увеличится на 25%. Спрос на электроэнергию в США вырастет из-за центров обработки данных, что потребует дополнительно 100 млрд кубометров газа к 2035 году.

Управление энергетической информации США прогнозирует рост базовых цен на газ на Henry Hub с 2,94 доллара за ммбт в 2025 году до 3,43 доллара к 2030 году, что может быть выше при растущем спросе. С января по июнь 2025 года стоимость электроэнергии увеличилась на 4,5% по сравнению с 2024 годом, а в некоторых штатах — более чем на 15%.

Названы покупавшие российский СПГ страны

Как подчеркивают авторы, если спрос на центры обработки данных вырастет, повышение внутренних цен на газ станет актуальной темой перед выборами 2026 или 2028 года. Для снижения цен администрация могла бы ограничить экспорт газа в пользу развития ИИ.