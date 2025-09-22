Советник Набиуллиной объяснил болью высокие инфляционные ожидания россиян

Россияне воспринимают инфляцию более высокой, чем она есть на самом деле, поскольку человеческий мозг «реагирует более ярко на какие-то моменты, связанные с болью, а рост цен — это всегда боль». С таким объяснением текущей ситуации выступил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. Его цитирует ТАСС.

© Lenta.ru

По словам советника Эльвиры Набиуллиной, положение дел, при котором оценка населением наблюдаемой инфляции выше статистической, фиксируется и в других странах мира, что связано прежде всего с психологией — рост цен на отдельные повседневные товары люди экстраполируют на всю потребительскую корзину.

«То, что сливочное масло дешевеет, яйца второй год подряд дешевеют, гречка третий год подряд дешевеет, то, что картофель еще до недавнего взлета цен находился на уровне 10-летней давности, — такие вещи мы как-то игнорируем, зачастую не обращаем на них внимания», — рассказал эксперт.

Отметив, что снижение с 13,5 до 12,6 процента уровня инфляционных ожиданий граждан это хорошая новость, Тремасов также отметил, что это превышающее официальные данные по инфляции в полтора раза значение все равно является очень высоким.

«Текущий уровень инфляционных ожиданий создает проинфляционные риски», — подчеркнул он.

На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин указал, что инфляционные ожидания граждан приводят к тому, что регулятор вынужден действовать осторожнее при снижении ключевой ставки.