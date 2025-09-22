Китай запустил первый контейнеровоз по Севморпути

Китай запустил первый контейнеровоз по экспресс-маршруту КНР — Европа через Севморпуть.

«Судно Istanbul Bridge... завершило погрузку контейнеров в порту Нинбо-Чжоушань и отправится в Филикстоу... Это знаменует собой официальный запуск первого в мире морского контейнерного экспресс-маршрута Китай — Европа», — пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства города Нинбо.

Ранее президент России Владимир Путин отметил рост интереса к Севморпути со стороны компаний России и за рубежом.