ЕК предложила прекратить поставки российской нефти без учета ситуации на Украине

Европейская комиссия предлагает ЕС прекратить импорт ископаемого российского топлива независимо от того, как будет развиваться конфликт на Украине, заявила официальный представитель ЕК Ана-Кайса Итконен.

По ее словам, если на Украине будет мир, санкции могут быть сняты. Однако предложение прекратить импорт топлива из России также влияет на нефть и не ограничено по времени.

Итконен также утверждала, что предложение остановить импорт сжиженного российского газа до 2027 года вполне реально. В последние месяцы на рынке появились новые поставщики.

Представитель Еврокомиссии уточнила, что предложение ввести санкции против российских компаний "Роснефть" и "Газпромнефть" в новом, 19-м санкционном пакете не повлияет на импорт по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, сообщает портал bnr.bg.