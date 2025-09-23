Российский регион лишится десятков миллиардов рублей доходов

Кемеровская область в 2025 году из-за кризиса в угольной отрасли недополучит 32 миллиарда рублей доходов. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, в январе-августе снижение показателя составило 12 миллиардов рублей, а за весь 2024 год — 60 миллиардов.

Со ссылкой на презентацию губернатора агентство также уточняет, что прибыль организаций региона уже снизилась в полтора раза, а прибыль добывающих предприятий, которые формируют более трети консолидированного бюджета Кузбасса, упала почти в пять раз. Середюк также напомнил, что на фоне проблем угольщиков в области приостановили работу 18 предприятий, а еще 30 находятся в «красной зоне».

По данным местного министерства угольной промышленности, угольщики Кузбасса в январе-августе добыли 125,3 миллиона тонн угля, что на шесть процентов меньше, чем за аналогичный период 2024-го, говорится в материале.

Стало известно, как Россия теряет триллионы рублей

В целом выручка российской угольной отрасли в связи со снижением экспортных цен и ростом логистических затрат упадет в текущем году на 12 процентов, до 1,55 триллиона рублей, прогнозируют аналитики консалтинговой компании NEFT Research.