Аналитик Голубовский: доллар может вырасти до 100 рублей к концу года

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский предположил, что курс доллара в октябре не превысит 88 рублей, а вот к концу года может подняться до 92—100 рублей.

Резкое подорожание доллара (более 100 рублей) в октябре вряд ли случится, хотя быстрые тренды для рубля — норма, поделился он в беседе с НСН.

Укрепление рубля завершилось в июне, с 15 числа валюта непрерывно растёт, констатирует эксперт.

По словам Голубовского, резкий скачок цен на валюту могли бы спровоцировать значительные события.

«Например, если в Америке случится финансовый кризис в октябре, а нефть за баррель улетит за 40 — это минус 30%», — резюмировал аналитик.

Ранее начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал ситуацию на валютном рынке на текущей неделе.