Венгрия проигнорирует требования США по российской нефти

Венгрия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на требования США. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто в беседе с The Guardian.

Министр назвал энергоснабжение «чисто физическим вопросом» для Будапешта.

«Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура... Без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны», - подчеркнул Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что Венгрия напрямую закупает нефть из России, в то же время ряд других стран Европы покупают ее тайно, пишет «Свободная пресса».