Венгрия не откажется от покупки нефти из РФ, несмотря на требования США

Национальная Служба Новостей

Венгрия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на требования США. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто в беседе с The Guardian.

Венгрия проигнорирует требования США по российской нефти
© ТАСС

Министр назвал энергоснабжение «чисто физическим вопросом» для Будапешта.

«Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура... Без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны», - подчеркнул Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что Венгрия напрямую закупает нефть из России, в то же время ряд других стран Европы покупают ее тайно, пишет «Свободная пресса». 