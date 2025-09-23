Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников призвал начать обсуждать новую конструкцию, которая заменит самозанятость.

Об этом пишет Интерфакс.

Решетников напомнил, что правительство обещало не поднимать вопросы института самозанятых до 2028 года.

«2028 год не за горами. Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше?» — указал он.

Также министр экономического развития указал на необходимость решать вопрос с индивидуальными предпринимателями.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал, что пенсионеры могут официально зарегистрироваться как самозанятые. Такой статус не лишает пенсии и не отменяет льгот.

Количество самозанятых в Московской области превысило 1 млн. С начала года этот налоговый статус оформили 158,6 тыс. человек.