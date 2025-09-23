Китай сделал неожиданное предложение дружественным странам

Китай планирует стать хранителем иностранных золотых резервов для укрепления своих позиций на мировом рынке драгоценных металлов. Народный банк Китая использует Шанхайскую золотую биржу для привлечения центральных банков дружественных стран к покупке и хранению золотых слитков. Эти усилия продолжаются последние месяцы и уже привлекли интерес одной страны Юго-Восточной Азии, сообщает Bloomberg.

© chameleonseye/iStock.com

Подчеркивается, что Китай стремится снизить зависимость от доллара и западных финансовых центров, предлагая золото как средство защиты от геополитических рисков. Центральные банки закупают золото для обеспечения безопасности своих активов. Народный банк Китая активно приобретает золото в течение десяти месяцев подряд, а спрос со стороны центральных банков способствует росту цен на золото.

Как отмечается, золотые резервы будут храниться на депозитарных складах Международного совета Шанхайской биржи золота (SGE). Новые закупки не будут изыматься из существующих запасов. Хотя Китай пока не может конкурировать с Великобританией по объемам золотых резервов, его внутренний рынок золота является крупнейшим в мире. Развитие местного рынка должно способствовать интернационализации юаня.

За последние два года цена на золото удвоилась, превысив 3700 долларов за унцию. Goldman Sachs прогнозирует ее рост до 5000 долларов при конвертации 1% частных облигаций в золото. Китай открыл офшорное хранилище и контракты в Гонконге для увеличения транзакций в юанях и ослабил ограничения на импорт золота.

Китай развивает грузовые маршруты в Арктическом регионе

Китайские хранилища могут стать привлекательным вариантом для хранения резервов и защиты от изоляции от мировых финансовых рынков. Скупка золота ускорилась после заморозки резервов России в 2022 году.