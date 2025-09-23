WP: богатейший человек Индии купил у России нефть на $33 млрд

Конгломерат Reliance Industries индийского бизнесмена и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани купил у России нефть на сумму порядка $33 млрд, пишет The Washington Post.

В статье уточняется, что такое количество нефти конгломерат приобрёл с 2022 года.

«Reliance Industries закупила у России нефти на сумму $33 млрд... и на эту сумму приходится примерно 8% продаж сырой нефти Москвой за этот период», — пишет издание, ссылаясь на правительственные данные.

Отмечается, что теперь Амбани находится в центре «дипломатического скандала», когда президент США Дональд Трамп призывает Индию отказаться от закупки российской нефти и требует от Нью-Дели диверсифицировать импорт энергоносителей.

Ранее на дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп раскритиковал Индию, Китай и союзников в НАТО за закупку российских энергоносителей.