Экономика России сейчас находится в «ужасном» состоянии из-за конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, «наибольший прогресс заключается в том, что российская экономика сейчас в ужасном состоянии».

«Как вы знаете, она рушится», — сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

Американский глава добавил, что Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием Вооруженным силам России.

Путин заявил об укреплении России по всем направлениям

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ. В частности, российский лидер Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он считает, что основная цель данных мер заключается в ухудшении жизни миллионов людей.