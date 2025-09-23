Рынок акций Мосбиржи обрушился после слов Трампа о России и Украине

Индекс акций Мосбиржи резко обрушился после слов президента США Дональда Трампа о России и Украине. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что на 22:06 по мск индекс IMOEX2 упал на 1,81% — до 2700,79 пункта. Резкое падение началось после того, как Трамп стал говорить о России и Украине — он заявил, что Киев при поддержке Евросоюза может одержать победу в СВО. При этом, ранее IMOEX2 также терял стоимость, но ситуация резко ухудшилась после слов Трампа.

Наибольшее снижение акций, входящих в индекс Мосбиржи, показали обыкновенные акции «Русала» (-3,81%), Московского кредитного банка (-3,3%), Совкомбанка (-3,02%) и АФК «Система» (-2,91%).

Ранее Трамп пригрозил ввести против России пошлины, если Москва не пойдет на мирное соглашение с Украиной.