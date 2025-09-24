Заявление Трампа по Украине резко понизило индекс Мосбиржи

После заявления президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине резко снизился индекс Мосбиржи. Это следует из данных, предоставленных биржевой площадкой.

Впервые с 14 июля нынешнего года индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) снизился ниже уровня 2700 пунктов, достигнув к 23:15 мск 2690,97 пункта. Таким образом, после заявления Трампа индекс уменьшился на 2,16%.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром»

Позднее в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее Трамп заявил, что его отношения с Путиным ничего не значат.