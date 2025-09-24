Минфин предложил повысить НДС

Минфин России представил проект бюджета на 2026-2028 годы и поправки к бюджету на 2025-й. В документе, среди прочего, предлагается повысить НДС и увеличить нагрузку на игорный бизнес.

НДС

Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта - с 20 до 22 процентов. В министерстве подчеркнули, что льготная ставка в десять процентов сохраняется для всех социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, медицинская продукция, товары для детей).

Налоги на игорный бизнес

Также в проект Минфина включен налог на игорный бизнес в размере пяти процентов от принятых ставок для букмекерских контор. Кроме того, предлагается ввести 25-процентный налог на прибыль организаций в отношении букмекерских контор.

В Минфине отметили, что эти меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Изменения призваны обеспечить прозрачность игорного бизнеса, традиционно имеющего высокие обороты и низкую налоговую отдачу.

В Минфине подчеркнули, что изменения в Налоговый кодекс направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности.

Другие налоговые изменения

Порог уплаты НДС предлагается снизить с 60 миллионов до 10 миллионов рублей для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Этот шаг направлен на борьбу со схемами дробления бизнеса.

Также Минфин предложил оптимизировать льготные тарифы для малого и среднего предпринимательства. Для некоторых сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых) устанавливаются общие тарифы (30 процентов до предельной базы и 15 процентов свыше базы). Для приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника) сохраняется пониженный тариф страховых взносов.

В Минфине подчеркнули, что льготные тарифы взносов вводились как временная мера во время коронавируса, чтобы удержать безработицу на низком уровне. В министерства отметили, что сейчас в стране минимальный уровень безработицы.

Кроме того, Минфин хочет сократить возможность регистрации «фирм-однодневок»: страховые взносы с выплат руководителю будут исчисляться из суммы не менее МРОТ. Нулевые начисления станут невозможны.

Если поправки в Налоговый кодекс РФ будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2026 года.

Продажа долей компаний с госучастием

Минфин предложил выставить на продажу доли крупнейших компаний с госучастием. По задумке ведомства, государство сохранит контрольный пакет акций в компаниях, имеющих стратегическое значение, и в «естественных монополистах», поясняет ТАСС.

Поправки в бюджет на 2025 год

Минфин предложил выделить средства на приоритетные цели текущего бюджета. В частности, предлагается дополнительно направить более 230 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы (семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная ипотека).

Более 18 миллиардов рублей предлагается выделить на ремонт некоторых федеральных и региональных дорог. Дополнительные средства планируется направить на пожарную безопасность в регионах, а также на ремонт гидротехнических и берегоукрепительных сооружений в Бурятии и в Карачаево-Черкесской Республике.

Бюджет 2026-2028

Минфин назвал основными приоритетами проекта бюджета выполнение всех социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности, социальную поддержку семей участников СВО и достижение национальных целей до 2030 года.

«Детский бюджет» на три года превысит десять триллионов рублей. С 2026 года россияне, воспитывающее двух и более детей, будут получать ежегодную семейную выплату (возмещение части уплаченного НДФЛ) - «с учетом критерия нуждаемости».

Также бюджет предусматривает индексацию материнского капитала. Общий объем средств на эти цели превысит 1,8 триллиона рублей.

Более двух триллионов рублей предлагается выделить на жилищные программы для семей с детьми: это субсидирование процентной ставки по ипотеке и единовременные выплаты (450 тысяч рублей) семьям с тремя и более детьми на частичное погашение ипотеки.

На реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в трехлетнем проекте бюджета предусмотрено более 900 миллиардов рублей. В рамках национального проекта «Семья» предусмотрено более 94 миллиардов рублей на инфраструктуру перинатальных центров, детских больниц и роддомов.

На капитальный ремонт школ в 2026-2028 годах планируется направить более 290 миллиардов рублей. На ремонт детских садов предусмотрено 50,9 миллиарда рублей, а на строительство новых - еще 26,6 миллиарда.

Еще 1,9 триллиона рублей в бюджете предусмотрено на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Речь, в частности, идет о финансировании промышленной робототехники и автоматизации производства.

Объем финансирования дорожного хозяйства составит 4,6 триллиона рублей в течение трех лет, а на модернизацию коммунальной инфраструктуры предлагается потратить 182,3 миллиарда. На ликвидацию аварийного жилья планируется направить более 160 миллиардов рублей.

В Минфине подчеркнули, что запланированные в бюджете средства позволят обеспечить оснащение ВС РФ вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим, поддержку их семей и модернизацию оборонных предприятий.