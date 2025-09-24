Минфин сообщил о новых тарифах для МСП с 2026 года

С начала 2026 года льготные страховые тарифы для малого и среднего бизнеса сохранятся только в приоритетных секторах, включая переработку, транспорт и электронику, следует из материалов к проекту федерального бюджета.

С 1 января 2026 года для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России планируется ввести новые параметры льготных тарифов страховых взносов, следует из сообщения на сайте Минфина России.

В материалах к проекту федерального бюджета отмечается, что льготная ставка страховых взносов для МСП останется только для отдельных приоритетных отраслей, таких как обработка, производство, транспорт и электроника. Для всех других сфер, включая торговлю, строительство и добычу полезных ископаемых, будет действовать общий тариф: 30% до достижения предельной базы и 15% – на сумму свыше этого порога.

Таким образом, изменения направлены на поддержку высокотехнологичных и производственных отраслей среди МСП, тогда как прочие сферы будут платить страховые взносы по стандартным ставкам.

Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Минфин выступил с инициативой повысить стандартную ставку НДС до 22% с 2026 года, при этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, включая продукты и лекарства.

Минфин также внес изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности.

Приоритетами бюджета названы соцобязательства и безопасность России.