«Начало полного хаоса»: ЕС боится использовать российские активы

Идея конфискации российских активов теряет популярность в Евросоюзе. Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считают такой шаг нарушением международного права и угрозой для финансовой системы, передает РИА Новости.

Макрон заявил, что конфискация станет «началом полного хаоса». Бельгия опасается, что другие страны могут потерять доверие к Европе и евро. Еврокомиссия распоряжается доходом от замороженных активов для поддержки Украины, хотя официально их не конфискует. Эксперты предупреждают, что это может подорвать доверие к ЕС.

По словам заместителя директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрия Матюшенкова, Евросоюз пытается найти законные способы использования активов, избегая термина «конфискация». ЕС перечисляет Украине доходы от замороженных активов, не затрагивая само имущество, отметил он.

«Если сама заморозка активов будет признана неправомерной (например, через иск в Международный суд ООН), все полученные доходы подлежат возврату», — заявил собеседник.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать «репарационный кредит» для Украины, но план вызвал критику. Россия может оспорить конфискацию в международных судах, что может привести к потере доверия к ЕС, говорится в материале. Решение по активам может быть принято к 23-24 октября.