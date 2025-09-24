Топливный кризис в российских регионах усугубился

На автозаправочных станциях (АЗС) в ряде российских регионов стали ограничивать объемы отпуска автомобильных бензинов. Об усугубления топливного кризиса сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

В некоторых сетях АЗС, уточнил глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, клиентам разрешают покупать не более 10-20 литров бензина. В других временно продают только дизельное топливо. На подобные меры, объяснил он, компании вынуждены идти на фоне проблем с перебоев с доставкой бензина. Кризисная ситуация в ряде регионов наблюдается уже больше месяца, резюмировал Баженов.

В НТС пояснили, что трудности наблюдаются в общей сложности более чем в десяти российских субъектах. Негативная ситуация фиксируется, в частности, в крупнейших регионах, включая Московскую, Ленинградскую, Рязанскую и Нижегородскую области. Одной из главных причин ограничений на отпуск бензина стали высокие отпускные цены производителей. В подобных условиях многие владельцы АЗС предпочитают временно остановиться продажи в надежде на скорую стабилизацию стоимости топлива. Другие игроки, пояснил собеседник газеты, заранее сформировали резервы, чтобы компенсировать резкий рост оптовых цен.

Перебои с бензином фиксируются в российских регионах с начала осени. Проблемы возникли в том числе в Ростовской, Рязанской областях и в Крыму. Глава последнего субъекта Сергей Аксенов объяснял трудности проведением ремонтных работ на крупных нефтеперерабатывающих заводах и сложностями с доставкой топлива.

На рекордное удорожание бензинов на бирже также повлияла закрытая статистика по запасам. Несмотря на заверения российских властей в достаточности резервов, многие участники рынка поспешили запастись топливом впрок, что привело к ажиотажному спросу. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба напомнила крупным энергетическим компаниям о недопустимости необоснованного завышения отпускных цен. В последний раз подобный сигнал был адресован компании «Газпромнефть — Региональные продажи» на фоне трудной ситуации на заправках в Тюмени и Тюменской области.