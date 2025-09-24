В Госдуме прокомментировали повышение НДС

Повышение налога на добавленную стоимость может принести больше дохода государству за счет бизнеса, а не граждан, заявил НСН Александр Бабаков.

Бюджету необходимо использовать все возможные инструменты, но дополнительные обязательства должны взять на себя не потребители, а бизнес, рассказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в разговоре с НСН.

Министерство финансов внесло в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы. Среди изменений — повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при сохранении льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Кроме того, порог дохода, по достижении которого уплачивают НДС, снизят с 60 млн до 10 млн рублей. Обе меры Минфин в совокупности с новым налогом на игорный бизнес обосновал необходимостью финансирования обороны и безопасности. Бабаков назвал повышение НДС «необходимым инструментом» для государства.

«Экономика — это сложный механизм, которому необходимы инструменты. Они могут ощущаться некомфортно на каком-то промежутке времени, но они нужны. Есть совокупность мер, которые должны снизить нагрузку с населения. Повышение НДС может коснуться бизнеса куда больше, чем граждан. Изменениям не подвергнутся ключевые товары, на которые действуют социальные скидки: лекарства, некоторые продукты питания, одежда для детей. Мы понимаем, что идет поиск тех, кто в состоянии взять на себя больше обязательств, но их нельзя перекладывать на потребителей», — подчеркнул он.

