ЦБ учтет эффект от повышения НДС на инфляционные ожидания

Банк России примет во внимание краткосрочные вторичные эффекты на инфляционные ожидания от повышения НДС — регулятор отразит их в уточненном прогнозе в октябре, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Эти инициативы соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании 12 сентября», — говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, там напомнили позицию регулятора, что если правительство сохранит планы вернуться к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году, то повышение налогов для финансирования расходов будет «в целом нейтрально для инфляции в ее устойчивой части». Такое мнение, в частности, ранее высказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

24 сентября Минфин предложил ужесточить налоговую политику, повысив ставку НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года.