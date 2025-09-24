Экономист Коган рассказал, к чему приведет повышение НДС

Это замедлит экономический рост и негативно скажется на потребителях.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган отметил, что вероятность принятия таких поправок «высока».

«Высокая вероятность того, что повысят НДС на два процентных пункта. Дело в том, что НДС — это очень легко собираемый налог, его очень легко администрировать. И действительно, это самый лёгкий способ пополнить бюджет, это может принести в бюджет вместе с другими налоговыми инициативами лишний триллион, ну, может, полтора. Кроме того, есть идея, связанная со снижением потолка по уплате НДС с 60 до 10 миллионов в год. Это тоже может принести дополнительные деньги бюджету. Ну и к чему это всё может привести? Естественно, платит всё это народ, потому что все мы будем потреблять и молоко, и масло, и другие товары. Эти два процента дополнительных мы все почувствуем. Конечно, это проинфляционная мера, примерно оценили, что это 0,6–0,7 процента добавит к инфляции. Также это может замедлить экономический рост. Поднимаем налоги — народ рыдает».

Ранее Минфин предложил повысить НДС до 22%. При этом предполагается сохранение льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Об этом говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс, которые в случае принятия заработают 1 января 2026 года. Документ внесён в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство.

Ведомство также предложило со следующего года снизить порог по доходам бизнеса для уплаты НДС — с 60 млн рублей до 10 млн рублей. Это решение направлено на борьбу со схемами дробления бизнеса для минимизации налогов.