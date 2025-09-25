В Китае оценили отношения с РФ на фоне давления США

Попытки США вынудить Китай отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на отношения между странами. Об этом РИА Новости заявили в постпредстве Китая при Всемирной торговой организации.

© Газета.Ru

«Нет, я так не думаю», — сказали в постпредстве КНР в ответ на вопрос, повлияет ли позиция США на контракты между Китаем и РФ в области энергоносителей.

В ведомстве подчеркнули, что отношения России и Китая «всесторонние и глубокие».

До этого президент США Дональд Трамп в письме к странам — членам НАТО предложил ввести пошлины в размере от 50 до 100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, эта мера поможет прекратить военный конфликт на Украине. Трамп подчеркнул, что после прекращения огня пошлины в отношении Китая будут отменены.

Китай выступил против введения ограничительных мер в торгово-экономической сфере. В министерстве коммерции КНР отметили, что введение пошлин США против Китая за закупку нефти из РФ может нанести серьезный удар по глобальной торговле.