Санкции не смогли остановить «теневой флот» России
Президент США Дональд Трамп недавно пообещал ввести жесткие санкции против России, если страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Как бы смело это ни звучало, реальность гораздо сложнее - в том числе из-за «теневого флота», пишет американское издание Foreign Policy.
Только три из 32-х членов НАТО - Венгрия, Словакия и Турция - все еще импортируют российскую нефть. ЕС взял на себя обязательство постепенно отказаться от российского ископаемого топлива к концу 2027 года. Но Турция, один из крупнейших покупателей российского топлива, не хочет присоединяться к санкциям, что делает полное эмбарго НАТО нереалистичным, подчеркивается в статье.
Введённый западными странами ценовой потолок на российскую нефть позволяет транспортировать топливо из РФ на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на него ниже этого порога.
Ограничения привели к появлению «теневого флота» - стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции.
Foreign Policy отмечает, что «теневой флот» помогает России финансировать СВО, «уклоняясь от самых мощных экономических инструментов Запада». Речь идет о закрытой системе, в которой каждое звено - судовладелец, менеджер, страховщик и регистр флага - действует за пределами юрисдикции G7.
По западным оценкам, с 2021 года доля теневых танкеров в поставках российской нефти выросла с 13 до 47 процентов по состоянию на август 2025-го. Флот перевозит нефть, обеспечивающую примерно треть доходов России от экспорта ископаемого топлива, утверждается в статье. «Теневой флот» не только приносит финансовые потери западным странам: он также подрывает авторитет санкций как инструмента внешней политики.
Foreign Policy связывает проблемы санкций с неэффективностью экспортного контроля. Западные правительства быстро осознали угрозу и начали вводить санкции против компаний, управляющих судами «теневого флота», но этот подход провалился: каждый раз, когда фирма попадала в черный список, в офшорной гавани появлялась новая структура. В результате весь процесс превращался в игру «бей крота».
Этот опыт заставил политиков переключиться на санкции против конкретных судов. Однако лишь небольшое количество танкеров фигурирует сразу в нескольких санкционных списках. Foreign Policy подчеркивает, что лазейки сохранились: танкер, попавший под санкции ЕС, найдет покупателей в Азии, а судно, находящееся под прицелом Вашингтона, продолжит работать в Средиземном море.